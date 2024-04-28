Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Bikin Clean Sheet, FC Dallas Gilas Houston Dynamo 2-0 di MLS 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |10:44 WIB
Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Bikin Clean Sheet, FC Dallas Gilas Houston Dynamo 2-0 di MLS 2024
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
CALON kiper naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, bikin clean sheet di laga FC Dallas vs Houston Dynamo dalam lanjutan laga MLS 2024. Berkat aksinya, FC Dallas sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga FC Dallas vs Houston Dynamo digelar di Stadion FC Dallas, Texas pada Minggu (28/4/2024) pagi WIB. Gol FC Dallas dicetak oleh Petar Musa (55’) dan Sebastien Ibeagha (80’).

FC Dallas

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Houston Dynamo harus mendapat kerugian besar di awal laga usai Griffin Dorsey terkena kartu merah. Dia membuat pelanggaran keras pada menit kelima.

Selang tujuh menit kemudian, Petar Musa hampir membawa FC Dallas memimpin. Sayang, tendangan bebasnya membentur mistar.

Hingga memasuki menit ke-32, FC Dallas telah membuat enam peluang, tetapi tak ada satu pun yang mengarah ke gawang lawan. Sementara itu, gawang Maarten Paes sendiri belum mendapat ancaman yang berbahaya.

FC Dallas mendominasi jalannya pertandingan, tetapi kesulitan untuk menembus pertahan Houston Dynamo. Hingga babak pertama usai, kedua tim pun masih imbang tanpa gol.

