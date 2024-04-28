Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil New England vs Inter Miami di MLS 2024: Lionel Messi Cetak Brace, The Herons Menang Telak 4-1

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |09:44 WIB
Hasil New England vs Inter Miami di MLS 2024: Lionel Messi Cetak Brace, The Herons Menang Telak 4-1
Laga New England vs Inter Miami di MLS 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL New England vs Inter Miami di MLS 2024 akan diulas dalam artikel ini. The Herons -julukan Inter Miami- sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-1.

Laga New England vs Inter Miami dalam lanjutan MLS 2024 digelar di Stadion Gillette, Minggu (28/4/2024) pagi WIB. Lionel Messi tampil gacor dalam laga ini karena sukses mencetak dua gol.

New England vs Inter Miami

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan satu menit, Inter Miami harus tertinggal terlebih dahulu. Tomas Chancalay sukses membawa New England memimpin setelah memaksimalkan umpan Carles Gil.

Tak tinggal diam, Inter Miami berusaha mencetak gol balasan. Tetapi, hingga memasuki menit ke-27, Inter Miami masih kesulitan untuk mencetak gol karena New England mampu menunjukkan pertahanan yang solid.

Tetapi, Lionel Messi akhirnya memecah kebuntuan. Dia menjadi motor serangan Inter Miami kesulitan untuk menembus rapatnya pertahan New England. Pada menit ke-32, La Pulga -julukan Lionel Messi- pun sukses membungkam pendukung New England usai memastikan Inter Miami menyamakan keadaan menjadi 1-1.

Pertandingan pun kembali berjalan dengan ketat menjelang menit akhir babak pertama. Namun, New England dan Inter Miami tak mampu mencetak gol tambahan dan membuat skor imbang 1-1 tetap bertahan.

