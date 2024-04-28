Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Noah Gesser, Sahabat dan Sosok Penting di Balik Naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |01:38 WIB
Kisah Noah Gesser, Sahabat dan Sosok Penting di Balik Naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner
Justin Hubner membawa bendera bergambar mendiang Noah Gesser (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

KISAH Noah Gesser, sahabat dan sosok penting di balik naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner menarik untuk diulas. Sebab, jasanya begitu besar untuk Timnas Indonesia.

Skuad Garuda sangat beruntung karena memiliki banyak pemain naturalisasi yang mampu mendongkrak performa tim nasional. Ivar Jenner dan Justin Hubner contohnya. Keduanya menjadi pemain penting yang membuat Indonesia mengukir sejarah di kancah Asia.

Noah Gesser

Terbaru, Hubner dan Ivar berperan mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Keduanya selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di setiap laga yang dimainkan.

Hubner memiliki tugas dalam mengawal pertahanan Timnas Indonesia U-23. Bekerjasama dengan Rizky Ridho dan Mohammad Ferrari mau pun Komang Teguh, pemain Cerezo Osaka itu tampil solid di lini pertahanan.

Di sisi lain, Ivar menjadi jenderal lapangan tengah yang sangat diandalkan. Visi bermain dan kemampuan umpan yang presisi menjadi senjata andalannya. Tak ayal, ia sukses mencatatkan sebuah assist cantik di laga perempat final Piala Asia U-23 2024 kontra Timnas Korea Selatan U-23.

Berjalannya proses naturalisasi Hubner dan Ivar tentu tidak lepas dari peran sahabat mereka, mendiang Noah Gesser. Ketiganya merupakan sahabat kecil yang sama-sama memiliki mimpi untuk membela bendera Indonesia.

Di antara ketiganya, Noah menjadi sosok pertama yang memimpikan bermain mengenakan jersey merah putih. Ia bahkan kerap menemui Hubner dan Ivar untuk bercerita tentang mimpinya dan berjanji untuk sama-sama membela skuad Garuda suatu saat nanti.

Halaman:
1 2
      
