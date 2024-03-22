Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Erick Thohir untuk Noah Gesser Usai Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |14:16 WIB
Pesan Menyentuh Erick Thohir untuk Noah Gesser Usai Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam
Ketum PSSI, Erick Thohir (Foto: Andhika Huda)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengirimkan pesan menyentuh untuk Noah Gesser. Meski tak bisa membela Timnas Indonesia, tetapi Erick Thohir menilai Justin Hubner akan selalu melanjutkan mimpi Noah Gesser.

Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di laga ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Egy Maulana Vikri menjadi pahlawan kemenangan Skuad Garuda berkat golnya pada menit ke-52. Kemenangan atas Vietnam pun membuat Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan empat poin.

Sementara selepas pertandingan, Justin Hubner menangis usai menerima hadiah bergambar Noah Gesser dari salah satu penggemar Timnas Indonesia. Bek berusia 20 tahun itu pun tak kuat menahan air matanya sambil menunjukan wajah Noah Gesser.

Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Noah Gesser merupakan sabata. Sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia, ketiganya pun memiliki ambisi untuk memperkuat Pasukan Garuda.

Sayangnya, Noah Gesser harus mengubur mimpinya untuk bermain bersama Timnas Indonesia. Sebab, pemain akademi Ajax Amsterdam itu meninggal dunia pada 2021 usai mengalami kecelakaan mobil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192441/jordi_cruyff_sepakat_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam-rLUj_large.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam, Tinggalkan Posisi Penasihat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/49/3188963/persebaya_surabaya_dijatuhi_denda_rp250_juta_oleh_komite_disiplin_pssi-9jhY_large.jpg
Persebaya Surabaya Didenda Rp250 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662099/media-belanda-karier-gelandang-timnas-indonesia-ivar-jenner-di-fc-utrecht-sudah-kelar-dtx.webp
Media Belanda: Karier Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Kelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/winger_vasco_da_gama_paulo_henrique_foto_ig_at_p.jpg
Inter Milan Bidik Winger Vasco da Gama sebagai Solusi Darurat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement