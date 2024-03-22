Pesan Menyentuh Erick Thohir untuk Noah Gesser Usai Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengirimkan pesan menyentuh untuk Noah Gesser. Meski tak bisa membela Timnas Indonesia, tetapi Erick Thohir menilai Justin Hubner akan selalu melanjutkan mimpi Noah Gesser.

Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di laga ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Egy Maulana Vikri menjadi pahlawan kemenangan Skuad Garuda berkat golnya pada menit ke-52. Kemenangan atas Vietnam pun membuat Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan empat poin.

Sementara selepas pertandingan, Justin Hubner menangis usai menerima hadiah bergambar Noah Gesser dari salah satu penggemar Timnas Indonesia. Bek berusia 20 tahun itu pun tak kuat menahan air matanya sambil menunjukan wajah Noah Gesser.

Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Noah Gesser merupakan sabata. Sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia, ketiganya pun memiliki ambisi untuk memperkuat Pasukan Garuda.

Sayangnya, Noah Gesser harus mengubur mimpinya untuk bermain bersama Timnas Indonesia. Sebab, pemain akademi Ajax Amsterdam itu meninggal dunia pada 2021 usai mengalami kecelakaan mobil.