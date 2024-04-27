Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Layak Dikontrak Klub Eropa Usai Tampil Gemilang di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 sang Kapten!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:46 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Layak Dikontrak Klub Eropa Usai Tampil Gemilang di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 sang Kapten!
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah kapten Timnas Indonesia U-23.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sukses tampil ciamik di pentas Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong bahkan bisa melangkah ke babak semifinal.

Pencapaian manis ini membuat Timnas Indonesia U-23 mengukir sejarah baru di ajang Piala Asia U-23. Apalagi, edisi 2024 ini jadi momen pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 mentas di Piala Asia U-23.

Kiprah luar biasa Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 tentunya tak terlepas dari peran para pemain yang punya kualitas jempolan. Berkat kontribusinya, beberapa pemain jadi sorotan besar hingga banjir pujian saat ini.

Dengan kualitas yang dimiliki, beberapa pemain Timnas Indonesia U-23 pun dinilai layak abroad dengan membela klub Eropa. Sebenarnya, sejumlah pemain di skuad Garuda Muda kini memang sudah berkarier di Eropa. Tetapi, mereka masih belum mendapat jam main reguler hingga masih kerap dicadangkan.

Lantas, siapa saja pemain itu? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U-23 2024.

5. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang layak dikontrak klub Eropa usai tampil gemilang di Piala Asia U-23 2024 adalah Marselino Ferdinan. Dia sejatinya masih berstatus sebagai pemain salah satu klub di Belgia, yakni KMSK Deinze.

Tetapi, kontrak Marselino Ferdinan di sana akan segera habis. Tepatnya, kontrak winger berusia 19 tahun itu akan habis pada akhir Juni 2024. Hingga kini, belum ada perbincangan soal kontrak baru.

Dengan performa apik yang ditunjukkan Marselino Ferdinan di Piala Asia U-23 2024, dia berhak masih terus berkarier di Eropa. Dia memang selalu berhasil memainkan peran besar di Timnas Indonesia U-23 sejauh ini, termasuk kala melawan Yordania U-23, di mana Marselino Ferdinan mencetak dua gol hingga membawa tim menang besar 4-1.

4. Justin Hubner

Justin Hubner

Kemudian, ada Justin Hubner. Sama seperti Marselini, Justin Hubner sejatinya masih berstatus pemain klub Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers. Tetapi kini, dia tengah dipinjamkan klub yang mentas di Premier League itu ke klub asal Jepang, yakni Cerezo Osaka.

Meski begitu, Justin Hubner sejauh ini belum pernah memperkuat tim utama Wolves. Dia hanya rutin bermain di Wolves U-21. Dengan penampilan apik di Piala Asia U-23 2024, Justin Hubner dinilai layak membela klub Eropa dan mendapat jam bermain reguler.

