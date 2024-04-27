Media Asing Ikut Soroti Suporter Fanatik Timnas Indonesia U-23 di Qatar

MEDIA asing ikut soroti suporter fanatik Timnas Indonesia U-23 di Qatar. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut kota Doha di Qatar adalah mini Jakarta.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 kembali sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia -23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Hal itu diraih setelah skuad Garuda Muda bermain imbang 2-2 dengan Korea Selatan hingga akhirnya menang lewat babak adu penalti dengan skor 11-10.

Pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB itu, Timnas Indonesia U-23 secara luar biasa bisa menguasai jalannya permainan. Meski begitu, Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- yang notabene merupakan tim unggulan juga memberikan perlawanan yang luar biasa.

Oleh sebab itu, laga hidup mati kedua tim untuk merebut tiket Olimpiade ini pun berlangsung dengan sangat seru dan panas. Namun, selain keseruan di atas lapangan, keseruan lain juga terlihat dari pinggir lapangan.

Tampak, seluruh tribun Stadion Abdullah bin Khalifa dipadati oleh para pendukung kedua tim. Akan tetapi, jika dilihat lebih jelas, warna merah mendominasi hampir keseluruhan tribun.

Ya, warna merah ini berasal dari para pendukung Timnas Indonesia U-23. Ribuan suporter sengaja datang ke Qatar hanya demi menyaksikan dan mendukung anak asuh Shin Tae-yong secara langsung.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiket laga perempat final Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 ini terjual habis. Usut punya usut, sebagian besar tiket terjual pada para pendukung Timnas Indonesia U-23.