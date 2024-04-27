Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Asing Ikut Soroti Suporter Fanatik Timnas Indonesia U-23 di Qatar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:02 WIB
Media Asing Ikut Soroti Suporter Fanatik Timnas Indonesia U-23 di Qatar
Suporter Timnas Indonesia U-23 di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asing ikut soroti suporter fanatik Timnas Indonesia U-23 di Qatar. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut kota Doha di Qatar adalah mini Jakarta.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 kembali sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia -23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Hal itu diraih setelah skuad Garuda Muda bermain imbang 2-2 dengan Korea Selatan hingga akhirnya menang lewat babak adu penalti dengan skor 11-10.

Timnas Indonesia U-23

Pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB itu, Timnas Indonesia U-23 secara luar biasa bisa menguasai jalannya permainan. Meski begitu, Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- yang notabene merupakan tim unggulan juga memberikan perlawanan yang luar biasa.

Oleh sebab itu, laga hidup mati kedua tim untuk merebut tiket Olimpiade ini pun berlangsung dengan sangat seru dan panas. Namun, selain keseruan di atas lapangan, keseruan lain juga terlihat dari pinggir lapangan.

Tampak, seluruh tribun Stadion Abdullah bin Khalifa dipadati oleh para pendukung kedua tim. Akan tetapi, jika dilihat lebih jelas, warna merah mendominasi hampir keseluruhan tribun.

Ya, warna merah ini berasal dari para pendukung Timnas Indonesia U-23. Ribuan suporter sengaja datang ke Qatar hanya demi menyaksikan dan mendukung anak asuh Shin Tae-yong secara langsung.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiket laga perempat final Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 ini terjual habis. Usut punya usut, sebagian besar tiket terjual pada para pendukung Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Moh Zaki Ubaidillah Lolos 16 Besar Korea Masters 2025, Bidik Semifinal dengan Fokus Penuh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement