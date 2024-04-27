Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 klik di sini. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 21 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Untuk Timnas Indonesia U-23, skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 lewat cara yang dramatis. Di waktu normal, laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 berlangsung sama kuat 2-2.

(Ernando Ari saat menggagalkan penalti pemain Timnas Korsel U-23. (Foto: AFC)

Dua gol Indonesia dicetak Rafael Struick di menit ke-15 dan 45+3. Sementara itu, gol Korea Selatan dicetak melalui gol bunuh diri Komang Teguh di menit ke-45 gol Jeong Sang-bin di menit ke-84. Karena skor sama kuat, laga berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit dan skor ini pun bertahan hingga pertandingan dilanjutkan di adu tendangan penalti.

Di babak adu penalti, Indonesia tampil perkasa dengan Menang lewat skor akhir 11-10 Kemenangan ini sontak membuat Timnas Indonesia U-23 banjir pujian di media sosial.

Netizen Indonesia mengungkapkan rasa bangga dan haru atas perjuangan heroik Garuda Muda. Banyak yang menyebut ini adalah momen bersejarah bagi sepakbola Indonesia. Instagram Timnas Indonesia (@timnasindonesia) pun ikut dibanjiri komentar positif.

"Salut sama sepakbola Indonesia sekarang, bukan cuma timnasnya aja tapi supporternya juga!” tulis netizen lainnya di Instagram Timnas Indonesia.