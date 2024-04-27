Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |05:36 WIB
Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23!
Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada duel seru yang akan tersaji dengan mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Jepang U-23 vs Timnas Irak U-23.

Ya, ajang Piala Asia U-23 2024 akan memasuki babak semifinal. Empat tiket yang tersedia untuk melaju ke semifinal sudah diketahui pemiliknya. Salah satunya tentu saja ada Timnas Indonesia U-23.

Timans Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri memastikan diri melesat ke babak semifinal usai memenangi duel yang begitu sengit melawan Timnas Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal. Bagaimana tidak, laga yang digelar pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB.

Dalam laga itu, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- secara luar biasa menumbangkan tim kuat, Korea Selatan U-23, dengan skor 11-10 via adu penalti. Laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah sebelumnya skor sama kuat 2-2 di waktu normal.

Di babak semifinal, Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal bertemu dengan lawan kuat lainnya, yakni Timnas Uzbekistan U-23. Kepastian itu didapat usai Uzbekistan U-23 berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi U-23 di babak perempatfinal dengan skor 2-0.

Menghadapi 10 pemain Arab Saudi U-23 di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26 April 2024 malam WIB, Uzbekistan U-23 berhasil tampil ciamik. Dua gol Khusayin Norchaev (45+2’) dan Umarali Rakhmonaliev (84’) memastikan tim itu melesat ke babak semifinal untuk menantang Timnas Indonesia U-23.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 pun akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Akankah pasukan Shin Tae-yong melanjutkan laju positifnya hingga melesat ke babak final?

Halaman:
1 2
      
