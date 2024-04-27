Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |02:51 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat setelah wakil Asia Tenggara lain yang mentas di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Vietnam U-23, tumbang 0-1 di tangan Timnas Irak U-23.

Sejatinya Asia Tenggara diwakili empat tim di Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Indonesia U-23, Vietnam U-23, Thailand U-23 dan Malaysia U-23. Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 menjadi dua perwakilan Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur yakni Perempatfinal.

Timnas Vietnam U-23 kalah 0-1 dari Timnas Irak U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

(Timnas Vietnam U-23 kalah 0-1 dari Timnas Irak U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Status itu didapat Timnas Indonesia U-23 setelah meraih status runner-up Grup A dengan Raihan enam angka. Di fase grup, skuad asuhan Shin Tae-yong Menang 1-0 atas Australia U-23 dan menggilas Yordania U-23 (4-1).

Begitu juga dengan Timnas Vietnam U-23 yang memastikan lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai runner-up grup, tepatnya Grup D. bahkan, skuad asuhan Hoang Anh Tuan ini telah memastikan tiket fase gugur setelah hanya melakoni dua pertandingan fase grup.

Saat itu, Vietnam U-23 menang 3-1 atas Kuwait U-23 dan menumbangkan Malaysia U-23 (2-0). Karena itu, meskipun kalah dari Uzbekistan U-23 (0-3) di laga pamungkas fase grup, mereka tetap lolos ke Perempatfinal.

Bagaimana dengan Thailand U-23 dan Malaysia U-23? Thailand dan Malaysia U-23 kompak rontok di fase grup, tepatnya sebagai juru kunci.

