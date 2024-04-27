Hasil Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Asia U-23 2024: Tumbang, Vietnam U-23 Gagal Jejaki Langkah Timnas Indonesia U-23!

Berikut hasil Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@iraqnt_en)

HASIL Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Al Janoub pada Sabtu (27/4/2024) dini hari WIB, Timnas Irak U-23 menang 1-0 atas Timnas Vietnam U-23!

Gol tunggal kemenangan Irak U-23 dicetak via eksekusi penalti Ali Jasim pada menit 64. Sebelum memberi hadiah penalti kepada Irak U-23, wasit yang memimpin pertandingan, Ko Hyung-jin, lebih dulu mengecek Video Assistant Referee (VAR).

(Ali Jasim cetak gol kemenangan Irak U-23 atas Vietnam U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)

Ini merupakan yang ketiga beruntun Irak U-23 mendapatkan hadiah tendangan penalti. Sebelumnya, wakil Asia Barat ini juga mendapatkan hadiah penalti ketika Menang 4-2 atas Tajikistan dan menumbangkan Arab Saudi U-23 (2-1). Semua gol penalti Irak U-23 dicetak Ali Jasim.

Berkat kemenangan ini, Timnas Irak U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Di semifinal Piala Asia U-23 2024, Irak U-23 akan menantang Jepang U-23 pada Selasa 30 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Kemenangan atas Jepang U-23 praktis dibidik Irak U-23. Sebab, jika menang atas Jepang U-23 dan lolos ke final Piala Asia U-23 2024, Irak U-23 resmi mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024.

Bagaimana jika kalah? Irak U-23 akan Tampil di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 kontra tim yang kalah di semifinal lain (Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23). Jika menang di perebutan posisi tiga ini, Irak U-23 lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024.