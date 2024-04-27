Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |01:40 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!
Berikut jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga ini akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Perjalanan Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Uzbekistan U-23 untuk menembus semifinal Piala Asia U-23 2024 bisa dibilang berbeda 180 derajat. Di saat perjalanan Timnas Indonesia U-23 penuh lika-liku, Timnas Uzbekistan U-23 berlangsung mulus.

Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

(Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

Timnas Indonesia U-23 memulai Piala Asia U-23 2024 dengan hasil buruk. Bersua Timnas Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024, skuad Garuda Muda tumbang 0-2.

Beruntung, mental skuad asuhan Shin Tae-yong tidak goyah untuk melakoni dua laga lain di Grup A Piala Asia U-23 2024. Terbukti secara luar biasa, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menggilas Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1.

Di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 mengalahkan juara edisi 2020 plus kampiun Asian Games dua edisi terakhir (2018 dan 2022), Korea Selatan U-23, dengan skor 11-10 (adu tendangan penalti). Kemenangan ini terasa istimewa, mengingat didapat atas tim superkuat.

Bagaimana dengan Timnas Uzbekistan U-23? Skuad asuhan Timur Kapadze selalu memenangkan empat laga yang dijalani.

Halaman:
1 2
      
