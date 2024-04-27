Hasil Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Menang 2-0, Uzbekistan U-23 Tantang Timnas Indonesia U-23!

Berikut hasil Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

HASIL Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Khalifa International Stadium, Timnas Uzbekistan U-23 menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi U-23!

Gol-gol Timnas Uzbekistan U-23 dicetak Khusayin Norchaev pada menit 45+2 dan Umarali Rakhmonaliev (84’). Berkat kemenangan ini, Timnas Uzbekistan U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024.

Di semifinal. Uzbekistan U-23 akan ditantang Timnas Indonesia U-23 yang di laga Perempatfinal lain menumbangkan Timnas Korea Selatan U-23. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 digelar di Stadion Abdullah Bin Khalifah pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Arab Saudi U-23 kerap menebar ancaman kendati belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-15.

Penyelesaian akhir masih menjadi masalah bagi kubu Uzbekistan U-23 dan Arab Saudi U-23. Pertandingan bisa dibilang berjalan cukup alot. Bahkan kedua tim belum ada yang mampu melesatkan tembakan ke arah gawang.

Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada gol yang mampu dicetak kedua tim. Arab Saudi U-23 mendapat peluang terbaik di menit ke-44 lewat tendangan Abdullah Radif yang masih bisa ditepis kiper Uzbekistan U-23, Abduvohid Nematov.

(Khusayin Norchaev buka keunggulan Timnas Uzbekistan U-23 atas Arab Saudi U-23. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

Sampai akhirnya, Uzbekistan U-23 sukses membuka keran golnya lewat gol Khusayin Norchaev di menit 45+2. Alhasil, tim muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan- unggul 1-0 atas Arab Saudi U-23 di babak pertama.