Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Shaun Evans Disanjung Usai Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 dengan Adil

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |04:49 WIB
Wasit Shaun Evans Disanjung Usai Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 dengan Adil
Wasit Shaun Evans memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 dengan penuh pujian (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA – Shaun Evans banjir pujian setelah dinilai adil saat memimpin laga Timnas Korea Selatan U-23 versus Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepemimpinan pria asal Australia itu dianggap sangat berpengaruh dalam laga tersebut.

Evans bersama empat asistennya, George Lakrindis, Joanna Charaktis, dan Mooud Bonyadifard mengawal pertandingan Korea Selatan U-23 versus Timnas Indonesia U-23. Laga tersebut berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB.

Timnas Indonesia U-23

Pertandingan itu dimenangkan oleh Timnas Indonesia U-23 lewat babak adu penalti dengan skor 2-2 (11-10). Evans dan kolega dinilai telah berhasil mengawal laga dengan intensitas tinggi tersebut.

Dengan bantuan Video Assistant Referee (VAR), Evans berhasil membuat sejumlah keputusan tepat. Di antaranya, ia menganulir gol Korea Selatan U-23 pada menit ke-9 karena offside, tak ragu mengeluarkan kartu kuning dan merah, serta mengulang penalti Justin Hubner.

Warganet pun menilai kepemimpinan Evans sangat adil dalam pertandingan kali ini. Pengadil lapangan berusia 36 tahun itu banjir pujian setelah pertandingan Korea Selatan U-23 versus Indonesia U-23.

Terima kasih sudah mimpin dengan adil & fair,” tulis seorang warganet, dikutip dari kolom komentar unggahan akun @FaktaSepakbola, Sabtu (27/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/10/cristiano_ronaldo.jpg
Kejutan! Cristiano Ronaldo Umumkan ke Publik Bakal Segera Pensiun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement