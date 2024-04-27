Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024: The Red Devils Tertahan 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |23:02 WIB
Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Red Devils</i> Tertahan 1-1
Manchester United ditahan Burnley 1-1 di Stadion Old Trafford (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER – Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (27/4/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Man United unggul duluan lewat tendangan Antony (79’). Namun, Burnley selamat dari kekalahan berkat penalti Zeki Amdouni (87’).

Manchester United vs Burnley (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil menekan sejak menit awal. Mereka langsung mendapat peluang terbaiknya di menit ke-7 lewat tendangan jarak jauh Antony yang masih bisa ditepis kiper Burnley Arijanet Muric.

Gempuran demi gempuran terus diberikan skuad polesan Erik Ten Hag. Peluang emas pun tercipta di menit ke-19 lewat tendangan keras Bruno Fernandes yang sialnya membentur tiang gawang Burnley.

Sementara, Burnley bukan tanpa perlawanan. Mereka menebar ancaman lewat tandukan Lyle Foster di mulut gawang pada menit ke-34 yang masih bisa ditepis Andre Onana.

Kedua kesebelasan terus jual beli serangan di sisa waktu yang ada. Namun sampai peluit tanda berakhir babak pertama dibunyikan tidak ada gol yang tercipta. Man United dan Burnley bermain tanpa gol di babak pertama.

Usai jeda turun minum, Setan Merah kembali tancap gas guna mencetak gol keunggulannya. Peluang terbaik diciptakan Alejandro Garnacho di menit ke-54, namun tendangannya masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Burnley.

Penyelesaian akhir tampak masih menjadi masalah bagi kubu Setan Merah. Walau tampil cukup dominan dengan serangan balik cepatnya, Man United masih juga belum bisa jebol gawang Burnley hingga laga memasuki menit ke-65.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641017/biodata-mike-rajasa-hoppenbrouwers-kiper-calon-bintang-timnas-indonesia-u17-berdarah-mamasa-aph.webp
Biodata Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Kiper Calon Bintang Timnas Indonesia U-17 Berdarah MamasaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/07/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Hansi Flick Dipecat Barcelona usai Ditahan Club Brugge? Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement