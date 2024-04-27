Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024: The Red Devils Tertahan 1-1

MANCHESTER – Hasil Manchester United vs Burnley di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (27/4/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Man United unggul duluan lewat tendangan Antony (79’). Namun, Burnley selamat dari kekalahan berkat penalti Zeki Amdouni (87’).

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil menekan sejak menit awal. Mereka langsung mendapat peluang terbaiknya di menit ke-7 lewat tendangan jarak jauh Antony yang masih bisa ditepis kiper Burnley Arijanet Muric.

Gempuran demi gempuran terus diberikan skuad polesan Erik Ten Hag. Peluang emas pun tercipta di menit ke-19 lewat tendangan keras Bruno Fernandes yang sialnya membentur tiang gawang Burnley.

Sementara, Burnley bukan tanpa perlawanan. Mereka menebar ancaman lewat tandukan Lyle Foster di mulut gawang pada menit ke-34 yang masih bisa ditepis Andre Onana.

Kedua kesebelasan terus jual beli serangan di sisa waktu yang ada. Namun sampai peluit tanda berakhir babak pertama dibunyikan tidak ada gol yang tercipta. Man United dan Burnley bermain tanpa gol di babak pertama.

Usai jeda turun minum, Setan Merah kembali tancap gas guna mencetak gol keunggulannya. Peluang terbaik diciptakan Alejandro Garnacho di menit ke-54, namun tendangannya masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Burnley.

Penyelesaian akhir tampak masih menjadi masalah bagi kubu Setan Merah. Walau tampil cukup dominan dengan serangan balik cepatnya, Man United masih juga belum bisa jebol gawang Burnley hingga laga memasuki menit ke-65.