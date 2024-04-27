Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Tampil Penuh, Bristol Rovers Takluk 0-2 dari Wigan Athletic

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |22:02 WIB
Elkan Baggott Tampil Penuh, Bristol Rovers Takluk 0-2 dari Wigan Athletic
Elkan Baggott tak mampu menghindarkan Bristol Rovers dari kekalahan melawan Wigan Athletic (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
WIGAN - Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, bermain 90 menit saat timnya kalah dari Wigan Athletic dengan skor 0-2. Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan League One 2023 2024 (Divisi Dua Liga Inggris 2023-2024 di Stadion DW, Wigan, Sabtu (27/4/2024) malam WIB.

Dalam laga itu pemain bertubuh jangkung tersebut mencatatkan sekali memotong bola pemain lawan dan tiga kali clearance. Akurasi operannya sepanjang laga itu pun mencapai 98 persen.

Elkan Baggott

Wigan Athletic dan Bristol Rovers bermain ketat sejak awal laga itu. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri memainkan laga.

Pada menit ke-30, Wigan Athletic mampu unggul lebih dahulu atas tim tamu dalam laga tersebut. Kepastian itu usai Josg Magennis mampu mencetak gol usai memanfaatkan umpan Luka Chambers.

Bristol Rovers pun berusaha menyamakan kedudukan dalam laga itu. Akan tetapi, pertahanan tim tuan rumah cukup lugas menghalau serangan yang datang.

