HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Memalukan Pemain Timnas Korsel U-23 Selebrasi Tak Senonoh hingga Pembalasan Joget-Joget Ernando Ari

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |22:26 WIB
Momen Memalukan Pemain Timnas Korsel U-23 Selebrasi Tak Senonoh hingga Pembalasan Joget-Joget Ernando Ari
Ernando Ari melakukan selebrasi joget usai menggagalkan tendangan penalti pemain Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: Instagram)
A
A
A

MOMEN memalukan terjadi saat pemain Timnas Korea Selatan U-23 melakukan selebrasi tak senonoh di babak adu penalti melawan Timnas Indonesia U-23. Selebrasi itu kemudian dibalas dengan aksi joget kiper Garuda Muda, Ernando Ari.

Timnas Indonesia U-23 berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan (Korsel) lewat drama adu penalti dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Adu selebrasi antara Ernando Ari dengan para pemain Korea Selatan terjadi di babak adu penalti. Kiper Persebaya Surabaya itu memulai lebih dulu dengan berselebrasi ala kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez, usai menepis lawan.

Pemain Korea Selatan U-23 yang berada di bench pemain kemudian membalas dengan selebrasi tak senonoh. Hal itu dilakukan sang pemain saat tendangan Arkhan Fikri membentur tiang gawang dan keluar.

Akan tetapi, Ernando Ari berhasil membalas selebrasi tidak senonoh itu dengan dengan jogetan. Ernando sukses menepis tendangan pemain Korea Selatan untuk kedua kalinya.

