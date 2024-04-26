Shin Tae-yong Sempat Marah ke Pemain Timnas Indonesia U-23 Usai Kalahkan Kontra Korsel U-23, Ini Alasannya

DOHA – Shin Tae-yong mengaku sempat marah kepada para pemain Timnas Indonesia U-23 usai mengalakan Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sang pelatih mengaku tak puas karena Skuad Garuda kesulitan menghadapi 10 pemain lawan.

Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U-23 di babak perempat final Piala Asia U-23 2024. Berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat (26/4) dini hari WIB, Skuad Garuda Muda singkirkan skuad muda Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- lewat drama adu penalti usai imbang 2-2 di waktu normal.

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 bisa saja menutup laga tersebut tanpa harus lewat drama adu penalti. Pasalnya, mereka unggul jumlah pemain setelah Lee Young Jun diganjar kartu merah pada menit ke-70. Namun sayang Skuad Garuda Muda harus kecolongan lewat gol Jeong Sang Bin di menit ke-84.

Shin Tae-yong mengaku geram dengan anak asuhnya saat kondisi tersebut. Sebab, dia mengatakan kalau para pemain Timnas Indonesia U-23 sudah merasa senang ketika Korea Selatan U-23 bermain dengan 10 pemain. Sampai akhirnya, lawannya secara mengejutkan mampu menyamakan kedudukan sehingga laga kembali berjalan sengit.

“Ketika kami unggul 2-1, pemain Korea diusir (kartu merah) dan saya sangat marah karena pemain kami tampak merasa puas,” ungkap Shin Tae-yong seperti dilansir dari Newsis, Jumat (26/4/2024).

“Para pemain tidak memiliki pengalaman seperti itu, sehingga mereka tidak pandai menghadapinya,” lanjutnya.