Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Berikut link live streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

LINK live streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat klik di sini! Laga ini digelar di Al Janoub Stadium pada Sabtu 27 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini krusial bagi kedua tim. Sebab, tim yang kalah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Vietnam U-23 sempat dihajar Uzbekistan U-23 di fase grup)

Tak hanya tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, tim yang kalah juga dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Karena itu, baik Irak U-23 dan Vietnam U-23 dijamin tampil ngotot di laga dini hari nanti.

Irak U-23 patut mewaspadai Vietnam U-23. Pertama, Vietnam U-23 memiliki sejarah mengalahkan Irak U-23 via adu penalti di Perempatfinal Piala Asia U-23 2018.

Setelah bermain 3-3 di waktu normal, Vietnam U-23 asuhan Park Hang-seo Menang adu penalti dengan skor 5-3. Selain itu, Irak U-23 juga memiliki rekor buruk kontra wakil Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024.

Di matchday pertama Grup C Piala Asia U-23 2024, Irak U-23 kalah 0-2 dari Thailand U-23. Kekalahan itu sempat membuat Al Jasim dan kawan-kawan terpuruk.