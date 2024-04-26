Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |22:45 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Berikut link live streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Irak U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat klik di sini! Laga ini digelar di Al Janoub Stadium pada Sabtu 27 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini krusial bagi kedua tim. Sebab, tim yang kalah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

Timnas Vietnnam U-23 sempat dihajar Uzbekistan U-23 di fase grup

(Timnas Vietnam U-23 sempat dihajar Uzbekistan U-23 di fase grup)

Tak hanya tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, tim yang kalah juga dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Karena itu, baik Irak U-23 dan Vietnam U-23 dijamin tampil ngotot di laga dini hari nanti.

Irak U-23 patut mewaspadai Vietnam U-23. Pertama, Vietnam U-23 memiliki sejarah mengalahkan Irak U-23 via adu penalti di Perempatfinal Piala Asia U-23 2018.

Setelah bermain 3-3 di waktu normal, Vietnam U-23 asuhan Park Hang-seo Menang adu penalti dengan skor 5-3. Selain itu, Irak U-23 juga memiliki rekor buruk kontra wakil Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024.

Di matchday pertama Grup C Piala Asia U-23 2024, Irak U-23 kalah 0-2 dari Thailand U-23. Kekalahan itu sempat membuat Al Jasim dan kawan-kawan terpuruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Menpora Erick Thohir Desak KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor Sebelum Akhir 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement