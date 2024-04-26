Masyarakat Vietnam Panik Shin Tae-yong Resmi Perpanjang Kontrak sebagai Pelatih Timnas Indonesia

PERPANJANGAN kontrak Shin Tae-yong sebagia pelatih Timnas Indonesia mendapat sorotan dari banyak pihak. Bukan hanya dari para pecinta sepakbola Tanah Air, masyarakat Vietnam bahkan ikut membahas soal kontrak pelatih asal Korea Selatan itu.

Dilansir dari salah satu media Vietnam, The Theo 247, Jumat (26/4/2024), mereka menyebut masyarakat Vietnam ikut heboh dengan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Ini jelas bukan kabar baik untuk Timnas Vietnam yang menjadi salah satu musuh bebuyutan Timnas Garuda.

"Publik Vietnam dihebohkan dengan kabar dari Shin Tae-yong," tulis TheThao247.vn.

"Shin Tae-yong dan Federasi Sepak Bola Indonesia resmi mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga 2027," lanjut media tersebut.

"Sesuai kesepakatan, kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang tiga tahun hingga 2027 usai memenuhi syarat, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke perempat final Piala Asia U-23 2024," imbuh mereka.

Melihat peningkatan pesat permainan Timnas Indonesia, masyarakt Vietnam bahkan yakin Shin Tae-yong bisa membuat Skuad Garuda terus terbang tinggi. Timnas Indonesia bahkan disebut berpeluang besar untuk tampil di ajang Olimpiade Paris 2024.