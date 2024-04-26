Mantan Pemain Manchester United Robin van Persie Dipastikan Bakal Latih Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye

MANTAN pemain Manchester United Robin van Persie dipastikan bakal latih pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye di SC Heerenveen. Kok bisa?

Kabar semakin dekatnya van Persie dan SC Heerenveen untuk menjalin kesepakatan diketahui melalui kabar yang disampaikan oleh media ternama Belanda, AD.nl. Dalam salah satu artikelnya yang dirilis pada 23 April 2024, media tersebut menyebut jika hanya tinggal satu langkah lagi bagi The Flying Dutchman untuk menandatangani kontrak jangka pendek menjadi pelatih kepala SC Heerenveen.

Van Persie diketahui terkesan dan memiliki minat yang tinggi setelah melakukan banyak diskusi soal rencana Heerenveen. Ia mengaku memang ingin mencari pelabuhan lain agar bisa mengambil peran pelatih kepala untuk pertama dan meninggalkan perannya sebagai juru taktik di tim muda Feyenoord.

“Heerenveen punya harapan besar bisa menghadirkan Robin van Persie sebagai pelatih kepala baru dalam jangka pendek,” tulis media AD.nl dikutip Jumat (26/4/2024).

“Manajemen klub Frisian dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Belanda berusia 40 tahun itu kini telah beberapa kali berdiskusi satu sama lain dan kedua belah pihak ingin segera mencapai kesepakatan,” lanjut berita tersebut.

Jika Van Persie benar-benar menjadi pelatih kepala baru SC Heerenveen di musim depan, itu artinya sang legenda Arsenal bakal melatih dua pemain Timnas Indonesia, yakni Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Seperti diketahui, baik Haye maupun Nathan, keduanya merupakan bagian dari tim berjuluk The Friesland itu. Haye adalah pemain Heerenveen sejak 2022. Ia selalu menjadi pilihan utama di lini tengah. Terbukti di musim ini, The Professor telah tampil sebanyak 29 kali dengan mencetak empat gol dan tiga assist.