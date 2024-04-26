Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pemain Manchester United Robin van Persie Dipastikan Bakal Latih Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |14:50 WIB
Mantan Pemain Manchester United Robin van Persie Dipastikan Bakal Latih Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye
Robin van Persie berpotensi latih Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye di level klub (Foto: Instagram/@robinvanpersie)
A
A
A

MANTAN pemain Manchester United Robin van Persie dipastikan bakal latih pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye di SC Heerenveen. Kok bisa?

Kabar semakin dekatnya van Persie dan SC Heerenveen untuk menjalin kesepakatan diketahui melalui kabar yang disampaikan oleh media ternama Belanda, AD.nl. Dalam salah satu artikelnya yang dirilis pada 23 April 2024, media tersebut menyebut jika hanya tinggal satu langkah lagi bagi The Flying Dutchman untuk menandatangani kontrak jangka pendek menjadi pelatih kepala SC Heerenveen.

Thom Haye

Van Persie diketahui terkesan dan memiliki minat yang tinggi setelah melakukan banyak diskusi soal rencana Heerenveen. Ia mengaku memang ingin mencari pelabuhan lain agar bisa mengambil peran pelatih kepala untuk pertama dan meninggalkan perannya sebagai juru taktik di tim muda Feyenoord.

“Heerenveen punya harapan besar bisa menghadirkan Robin van Persie sebagai pelatih kepala baru dalam jangka pendek,” tulis media AD.nl dikutip Jumat (26/4/2024).

“Manajemen klub Frisian dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Belanda berusia 40 tahun itu kini telah beberapa kali berdiskusi satu sama lain dan kedua belah pihak ingin segera mencapai kesepakatan,” lanjut berita tersebut.

Jika Van Persie benar-benar menjadi pelatih kepala baru SC Heerenveen di musim depan, itu artinya sang legenda Arsenal bakal melatih dua pemain Timnas Indonesia, yakni Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Seperti diketahui, baik Haye maupun Nathan, keduanya merupakan bagian dari tim berjuluk The Friesland itu. Haye adalah pemain Heerenveen sejak 2022. Ia selalu menjadi pilihan utama di lini tengah. Terbukti di musim ini, The Professor telah tampil sebanyak 29 kali dengan mencetak empat gol dan tiga assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181246/calvin_verdonk-gxYA_large.jpg
Suporter Lille Akui Kualitas Calvin Verdonk, Sebut Bintang Timnas Indonesia Itu sebagai Pemain Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181176/timnas_malaysia-EdWx_large.jpg
Banding Ditolak FIFA soal Skandal Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia, FAM Siap Mengadu ke CAS
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/50/1640155/pernyataan-kontroversial-gervonta-davis-seputar-kematian-tokoh-tinju-victor-conte-zsi.webp
Pernyataan Kontroversial Gervonta Davis Seputar Kematian Tokoh Tinju Victor Conte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement