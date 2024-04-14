Hasil Heracles vs SC Heerenveen di Liga Belanda 2023-2024: Nathan Tjoe-A-On Main dan Thom Haye Cetak Assist, SC Heerenveen Menang 2-0!

HASIL Heracles vs SC Heerenveen di Liga Belanda 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim yang diperkuat 2 pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye, yakni SC Heerenveen sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Heracles vs SC Heerenveen digelar di Stadion Erve Asito, Almelo, Belanda, Minggu (14/4/2024) malam WIB. Dalam laga itu, Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye kompak dimainkan sang pelatih. Thom Haye sendiri tampil ciamik dengan menyumbangkan assist.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Thom Haye dan kolega langsung tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya pun berbuah manis pada menit ke-9 karena Che Nunnely sukses membawa Heerenveen unggul 1-0 atas Heracles.

Heracles mencoba untuk merespons gol cepat tersebut. Akan tetapi, tim berjuluk Heraclieden itu masih cukup kesulitan menembus pertahanan solid yang dimiliki Heerenveen.

Sementara itu, Heerenveen juga kerap menebar ancaman ke gawang tim tuan rumah. Walaupun begitu, belum ada tambahan gol yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-35.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang mampu diciptakan kedua tim hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Heerenveen unggul sementara 1-0 atas Heracles.