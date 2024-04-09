Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Media Belanda Usai Raih Kenaikan Drastis Jumlah Pengikut, Nomor 1 Thom Haye!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:48 WIB
3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Media Belanda Usai Raih Kenaikan Drastis Jumlah Pengikut, Nomor 1 Thom Haye!
Erick Thohir bersama Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia dapat sorotan dari media Belanda usai raih kenaikan drastis jumlah pengikut menarik diualas. Media Belanda yang dimaksuda adalah ESPN Belanda.

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia sangat fanatik dengan sepakbola. Terlebih saat ini, perkembangan Timnas Indonesia tengah berada pada jalur yang positif. Oleh karena itu, fanatisme pencinta sepakbola Tanah Air semakin meninggi.

Pemain naturalisasi menjadi segelintir pemain yang paling merasakan dampaknya. Mulai dari mendapat hadiah secara langsung hingga yang paling terlihat adalah kenaikan jumlah pengikut instagram secara drastis.

Kenaikan jumlah pengikut ini menjadi hal yang sangat lumrah terjadi terhadap seluruh pemain naturalisasi. Namun yang paling menarik, kenaikan jumlah pengikut Instagram ini membuat tiga pemain naturalisasi, yakni Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Tjoe-A-On disorot oleh media asal Belanda, ESPN Belanda.

Ya, hal itu terlihat dari unggahan Instagram resmi ESPN Belanda. Dalam unggahan tersebut, media ternama itu membandingkan jumlah pengikut Instagram masing-masing dari sebelum dinaturalisasi, setelah resmi menjadi WNI, hingga setelah debut bersama Timnas Indonesia.

3. Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On

Terakhir, ada Nathan Tjoe-A-On yang juga disorot karena kenaikan jumlah pengikut Instagram yang signifikan. Sebelum menjadi WNI, jumlah pengikutnya di Instagram hanya sejumlah 12.157 pengikut. Kemudian setelah menjadi WNI, jumlahnya meningkat menjadi 205.988 pengikut.

Bahkan, setelah ia debut mendahului Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye, jumlah pengikut Nathan Tjoe-A-On kembali meningkat. Kini, jumlah pengikutnya menjadi 486.350 pengikut.

Halaman:
1 2
      
