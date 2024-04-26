Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Selangkah Lagi Lolos Olimpiade Paris 2024 Setelah Bungkam Korsel U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |03:57 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Selangkah Lagi Lolos Olimpiade Paris 2024 Setelah Bungkam Korsel U-23!
Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu terjadi setelah Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Korea Selatan (Korsel) U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah dengan adu penalti via skor 11-10, setelah sebelumnya bermain sama kuat 2-2.

Laga yang baru saja selesai ini berlangsung sengit. Baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 saling berbalas gol.

Rafael Struick tampil gemilang di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- unggul 1-0 lebih dulu lewat sepakan roket Rafael Struick di menit 15. Di pengujung babak pertama atau di menit 45, Korsel U-23 menyamakan kedudukan setelah bek Timnas Indonesia U-23, Komang Teguh, membuat gol bunuh diri.

Ketika babak pertama diperkirakan akan berakhir sama kuat, Timnas Indonesia U-23 justru mencetak gol kedua. Memanfaatkan umpan lambung Ivar Jenner, Rafael Struick mengelabui dua bek Korsel U-23 sebelum membobol gawang Timnas Korsel U-23.

Skor 2-1 untuk keunggulan Timnas Indonesia U-23 bertahan hingga babak pertama usai. Setelah itu, angin segar didapat Timnas Indonesia U-23 di menit 70.

Penyerang Timnas Korsel U-23, Lee Young-jun, terkena kartu merah setelah terlihat jelas menginjak kaki bek Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner. Alhasil, Timnas Korsel U-23 harus bermain 10 orang hingga sisa pertandingan.

Hebatnya, Korsel U-23 justru sanggup menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit 84. Lewat proses counter attack, Jeong Sang-bin membobol gawang Ernando Ari. Skor 2-2 bertahan hingga waktu normal berakhir, sehingga babak perpanjangan waktu 2x15 menit harus digelar.

Telusuri berita bola lainnya
