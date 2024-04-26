Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korsel U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Ditahan 2-2, Garuda Muda Mainkan Babak Tambahan

Ditahan 2-2, Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 lanjut ke babak tambahan. (Foto: PSSI)

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 terpaksa harus memainkan babak tambahan usai ditahan Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Sempat unggul 2-1, Timnas Indonesia U-23 kebobolan di menit 84 gara-gara gol Jeong Sang-bin.

Mau tak mau babak tambahan pun dimainkan. Kini, Garuda Muda memiliki waktu 30 menit tambahan untuk menumbangkan Korea Selatan U-23. Jika masih sama kuat 2-2 maka ada potensi laga lanjut ke babak adu penalti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 sempat dibuat terdiam pada menit ke-8. Pasalnya Korea Selatan U-23 mencetak gol lewat tendangan jauh nan indah ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Kendati demikian, setelah para pemain Korea Selatan U-23 merayakan gol itu nyatanya wasit memilih untuk mengecak VAR. Setelah memantau langsung proses gol tersebut, wasit menyatakan tidak sah karena sudah terjadi offside dalam proses golnya.

Menariknya beberapa menit setelahnya Timnas Indonesia U-23 gantian yang mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh. Rafael Strucik dengan manis melepaskan tendangan terukur ke pojok kanan gawang Korea Selatan dan membawa Timnas Indonesia U-23 memimpin 1-0.

Pada akhir laga, Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan usai bola sundulan pemain mereka berbelok usai terkena Komang Teguh. Namun, Rafael Struick kembali mencetak gol dan membuat Garuda Muda menutup babak pertama dengan skor 2-1.

Garuda Muda memang tampil baik di 45 menit pertama itu dengan mencatatkan setidaknya empat tembakan dan satu shot on goal yang berbuah menjadi gol.

Korea Selatan U-23 tak bisa terlalu mendominasi. Terbukti penguasan bola Korea Selatan U-23 hanya 50 persen, yang menandakan Timnas Indonesia U-23 juga banyak memegang bola.

Malahan pasukan Shin Tae-yong banyak menciptakan peluang. Sementara Korea Selatan hanya melepaskan satu tembakan selama 45 menit pertama tersebut. Gol mereka pun berawal dari sundulan yang terbentur kepala Komang Teguh.