Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korsel U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Ditahan 2-2, Garuda Muda Mainkan Babak Tambahan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |02:43 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korsel U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Ditahan 2-2, Garuda Muda Mainkan Babak Tambahan
Ditahan 2-2, Laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 lanjut ke babak tambahan. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 terpaksa harus memainkan babak tambahan usai ditahan Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Sempat unggul 2-1, Timnas Indonesia U-23 kebobolan di menit 84 gara-gara gol Jeong Sang-bin.

Mau tak mau babak tambahan pun dimainkan. Kini, Garuda Muda memiliki waktu 30 menit tambahan untuk menumbangkan Korea Selatan U-23. Jika masih sama kuat 2-2 maka ada potensi laga lanjut ke babak adu penalti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 sempat dibuat terdiam pada menit ke-8. Pasalnya Korea Selatan U-23 mencetak gol lewat tendangan jauh nan indah ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Kendati demikian, setelah para pemain Korea Selatan U-23 merayakan gol itu nyatanya wasit memilih untuk mengecak VAR. Setelah memantau langsung proses gol tersebut, wasit menyatakan tidak sah karena sudah terjadi offside dalam proses golnya.

Menariknya beberapa menit setelahnya Timnas Indonesia U-23 gantian yang mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh. Rafael Strucik dengan manis melepaskan tendangan terukur ke pojok kanan gawang Korea Selatan dan membawa Timnas Indonesia U-23 memimpin 1-0.

Pada akhir laga, Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan usai bola sundulan pemain mereka berbelok usai terkena Komang Teguh. Namun, Rafael Struick kembali mencetak gol dan membuat Garuda Muda menutup babak pertama dengan skor 2-1.

Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23

Garuda Muda memang tampil baik di 45 menit pertama itu dengan mencatatkan setidaknya empat tembakan dan satu shot on goal yang berbuah menjadi gol.

Korea Selatan U-23 tak bisa terlalu mendominasi. Terbukti penguasan bola Korea Selatan U-23 hanya 50 persen, yang menandakan Timnas Indonesia U-23 juga banyak memegang bola.

Malahan pasukan Shin Tae-yong banyak menciptakan peluang. Sementara Korea Selatan hanya melepaskan satu tembakan selama 45 menit pertama tersebut. Gol mereka pun berawal dari sundulan yang terbentur kepala Komang Teguh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/velisha_christinaagnia_sri_rahayu.jpg
Hasil Korea Masters 2025: Dua Ganda Putri Indonesia Tersingkir di 32 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement