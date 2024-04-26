Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Jeong Sang-bin Cetak Gol, Timnas Korsel U-23 Samakan Kedudukan atas Timnas Indonesia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |02:28 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Jeong Sang-bin Cetak Gol, Timnas Korsel U-23 Samakan Kedudukan atas Timnas Indonesia U-23!
Jeong Sang-bin skor sama kuat 2-2. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Di menit 84, penyerang Timnas Korsel U-23, Jeong Sang-bin mencetak gol sehingga menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dicetak Rafael Struick pada menit 15 dan 45+3. Sementara itu, gol Korsel U-23 dicetak gol bunuh diri Komang Teguh dan aksi Jeong Sang-bin. Timnas Indonesia U-23 seharusnya berani lebih menekan lawan karena unggul jumlah Pemain atas sang lawan.

Timnas Indonesia u-23 vs Timnas Korsel U-23

Sebelumnya, penyerang Timnas Korsel U-23, Lee Young-jun, terkena kartu merah di menit 70 karena menginjak kaki Justin Hubner.

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
