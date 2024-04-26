Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korsel U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Skor Masih 2-2, Perjuangan Garuda Muda Berlanjut ke Babak Adu Penalti

Selama 120 menit skor masih 2-2, laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 lanjut ke babak adu penalti. (Foto: PSSI)

DOHA – Pemenang laga antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 terpaksa ditentukan via adu penalti. Sebab selama 120 menit, kedua tim masih sama kuat 2-2, pada laga yang dihlat Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Dalam laga yang dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut, Timnas Indonesia U-23 sempat unggul 2-1, namun kemenangan di depan mata hilang usai Garuda Muda kebobolan di menit 84 gara-gara gol Jeong Sang-bin.

30 menit di babak tambahan nyatanya belum mampu menentukan siapa pemenang di laga Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. Alhasil, babak adu penalti pun harus dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 sempat dibuat terdiam pada menit ke-8. Pasalnya Korea Selatan U-23 mencetak gol lewat tendangan jauh nan indah ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Kendati demikian, setelah para pemain Korea Selatan U-23 merayakan gol itu nyatanya wasit memilih untuk mengecak VAR. Setelah memantau langsung proses gol tersebut, wasit menyatakan tidak sah karena sudah terjadi offside dalam proses golnya.

Menariknya beberapa menit setelahnya Timnas Indonesia U-23 gantian yang mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh. Rafael Strucik dengan manis melepaskan tendangan terukur ke pojok kanan gawang Korea Selatan dan membawa Timnas Indonesia U-23 memimpin 1-0.

Pada akhir laga, Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan usai bola sundulan pemain mereka berbelok usai terkena Komang Teguh. Namun, Rafael Struick kembali mencetak gol dan membuat Garuda Muda menutup babak pertama dengan skor 2-1.

Garuda Muda memang tampil baik di 45 menit pertama itu dengan mencatatkan setidaknya empat tembakan dan satu shot on goal yang berbuah menjadi gol.

Korea Selatan U-23 tak bisa terlalu mendominasi. Terbukti penguasan bola Korea Selatan U-23 hanya 50 persen, yang menandakan Timnas Indonesia U-23 juga banyak memegang bola.

Malahan pasukan Shin Tae-yong banyak menciptakan peluang. Sementara Korea Selatan hanya melepaskan satu tembakan selama 45 menit pertama tersebut. Gol mereka pun berawal dari sundulan yang terbentur kepala Komang Teguh.