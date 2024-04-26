Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Korsel U-23 Main dengan 10 Pemain, Timnas Indonesia U-23 Masih Unggul 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |02:16 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Korsel U-23 Main dengan 10 Pemain, Timnas Indonesia U-23 Masih Unggul 2-1
Timnas Indonesia U-23 lawan 10 pemain Korea Selatan U-23 sejak pertengahan babak kedua. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 mendapatkan keuntungan di pertengahan babak kedua saat melawan Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, pada Jumat (26/4/204) dini hari WIB. Garuda Muda unggul jumlah pemain usai pemain Korea Selatan, Lee Young-jun diberikan kartu merah oleh wasit.

Bermain Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, momen itu tercipta pada menit 70. Pemain yang baru dimainkan di babak kedua oleh pelatih Korea Selatan U-23, Hwang Sun-hong justru langsung diganjar kartu merah.

Hal itu berawal dari tekelan keras Lee Young-jun kepada bek Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner. Jelas dengan 10 pemain itu sangat merugikan Korea Selatan U-23 dan menguntungkan Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23

Sebab saat ini Timnas Indonesia U-23 tengah unggul 2-1 berkat dua gol yang dicetak Rafael Struick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
