Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Rafael Struick Absen jika Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024, padahal Baru Cetak 2 Gol ke Gawang Korsel U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |01:43 WIB
Breaking News: Rafael Struick Absen jika Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024, padahal Baru Cetak 2 Gol ke Gawang Korsel U-23!
Rafael Struick absen jika Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

RAFAEL Struick absen jika Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Kok bisa? Sebelum membahas itu, kita kulik keputusan wasit Shaun Evans di awal laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Keputusan Video Assistant Referee (VAR) yang dibuat wasit asal Australia, Shaun Evans, menyelamatkan Timnas Indonesia U-23. Saat itu di menit kedelapan, Timnas Korea Selatan U-23 sejatinya unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U-23 via sepakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Lee Kang-hee.

Namun, wasit Shaun Evans tidak langsung mensahkan gol tersebut. Ia lebih dulu memantau VAR setelah mendapat laporan dari petugas VAR di studio.

Setelah melihat VAR, Shaun Evans menilai salah satu Pemain Timnas Korea Selatan U-23 terjebak offside sebelum gol tercipta. Alhasil, gol skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas korea Selatan U-23- pun dianulir.

Tak lama setelah itu, atau tepatnya di menit 15, justru Timnas Indonesia U-23 yang unggul 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-23. Sepakan roket Rafael Struick dari luar kotak penalti gagal diantisipasi kiper Timnas Korea Selatan U-23.

Rafael Struick absen jika Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024

(Rafael Struick absen jika Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024)

Sayangnya, beberapa menit setelahnya, Rafael Struick terkena kartu kuning setelah melanggar Pemain Timnas Korea Selatan U-23. Ini merupakan kartu kuning kedua yang didapat Rafael Struick dari empat penampilan di Piala Asia U-23 2024.

Sesuai regulasi, Pemain yang mengoleksi dua kartu kuning harus absen di laga selanjutnya. Karena itu, jika Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024, penyerang 21 tahun itu harus absen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/51/1640307/pln-electric-run-2025-jadi-pelopor-ajang-lari-ramah-lingkungan-menuju-net-zero-emission-uiu.webp
PLN Electric Run 2025 Jadi Pelopor Ajang Lari Ramah Lingkungan Menuju Net Zero Emission
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/laga_besar_psg_vs_bayern_munchen_di_liga_champions.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Bayern Munchen di Liga Champions 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement