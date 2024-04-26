Breaking News: Rafael Struick Absen jika Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024, padahal Baru Cetak 2 Gol ke Gawang Korsel U-23!

RAFAEL Struick absen jika Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Kok bisa? Sebelum membahas itu, kita kulik keputusan wasit Shaun Evans di awal laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Keputusan Video Assistant Referee (VAR) yang dibuat wasit asal Australia, Shaun Evans, menyelamatkan Timnas Indonesia U-23. Saat itu di menit kedelapan, Timnas Korea Selatan U-23 sejatinya unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U-23 via sepakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Lee Kang-hee.

Namun, wasit Shaun Evans tidak langsung mensahkan gol tersebut. Ia lebih dulu memantau VAR setelah mendapat laporan dari petugas VAR di studio.

Setelah melihat VAR, Shaun Evans menilai salah satu Pemain Timnas Korea Selatan U-23 terjebak offside sebelum gol tercipta. Alhasil, gol skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas korea Selatan U-23- pun dianulir.

Tak lama setelah itu, atau tepatnya di menit 15, justru Timnas Indonesia U-23 yang unggul 1-0 atas Timnas Korea Selatan U-23. Sepakan roket Rafael Struick dari luar kotak penalti gagal diantisipasi kiper Timnas Korea Selatan U-23.

Sayangnya, beberapa menit setelahnya, Rafael Struick terkena kartu kuning setelah melanggar Pemain Timnas Korea Selatan U-23. Ini merupakan kartu kuning kedua yang didapat Rafael Struick dari empat penampilan di Piala Asia U-23 2024.

Sesuai regulasi, Pemain yang mengoleksi dua kartu kuning harus absen di laga selanjutnya. Karena itu, jika Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024, penyerang 21 tahun itu harus absen.