Hasil Piala Asia U-23 2024: Rafael Struick Cetak 2 Gol, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-1 atas Korea Selatan U-23!

Rafael Struick bikin Timnas Indonesia U-23 unggul 2-1 atas Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Untuk sementara, Timnas Indonesia U-23 unggul 2-1 atas sang lawan!

Rafael Struick mencetak gol kedua Timnas Indonesia U-23 di menit 45+5. Sebelumnya, Rafael Struick juga mencetak gol pertama Timnas Indonesia U-23 pada menit 15. Korea Selatan U-23 sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan Eom Ji-sung (45+1).

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23:

Timnas Indonesia U-23 XI (3-4-3): Ernando Aril; Rizky Ridho, Komang Teguh Justin Hubner; Rio Fahmi, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Adisatryo, Fajar Fathur, Muhammad Ferarri, Bagas Kahfi, Ikhsan Nul, Arkhan Fikri, Dony Tri, Rayhan Hannan, Jeam Kelly Sroyer, Hokky Caraka, Daffa Fasya.

(Ramdani Bur)