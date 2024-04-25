Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut tepatnya akan dimainkan pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi salah satu tim terkuat di Piala Asia U-23 2024. Tak heran jika Korea Selatan U-23 menjadi kandidat untuk bisa memenangkan turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-23 tak bisa diremehkan begitu saja. Berstatus bukan tim unggulan, Garuda Muda yang awalnya menempati pot 4 justru kini mampu menembus babak 8 besar.

Timnas Indonesia U-23 sudah memberikan kejutan semenjak bertarung di Grup A. Mereka mampu menang 1-0 atas Australia U-23 hingga memukul Yordania U-23 dengan skor 4-1.

Timnas Indonesia U-23 hanya kalah 0-2 dari Qatar U-23 selama fase grup tersebut. Sehingga Garuda Muda berhak lolos ke perempatfinal dengan status runner-up Grup A.

Kini, lawan pasukan Shin Tae-yong di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 adalah Korea Selatan U-23. Bagi STY, laga nanti jelas menjadi sangat menarik karena ia akan melawan negaranya sendiri.