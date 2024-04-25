Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |23:37 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut tepatnya akan dimainkan pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi salah satu tim terkuat di Piala Asia U-23 2024. Tak heran jika Korea Selatan U-23 menjadi kandidat untuk bisa memenangkan turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-23 tak bisa diremehkan begitu saja. Berstatus bukan tim unggulan, Garuda Muda yang awalnya menempati pot 4 justru kini mampu menembus babak 8 besar.

Timnas Indonesia U-23 sudah memberikan kejutan semenjak bertarung di Grup A. Mereka mampu menang 1-0 atas Australia U-23 hingga memukul Yordania U-23 dengan skor 4-1.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 hanya kalah 0-2 dari Qatar U-23 selama fase grup tersebut. Sehingga Garuda Muda berhak lolos ke perempatfinal dengan status runner-up Grup A.

Kini, lawan pasukan Shin Tae-yong di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 adalah Korea Selatan U-23. Bagi STY, laga nanti jelas menjadi sangat menarik karena ia akan melawan negaranya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640241/liverpool-pede-tenggelamkan-real-madrid-di-anfield-ini-buktinya-uxx.webp
Liverpool Pede Tenggelamkan Real Madrid di Anfield, Ini Buktinya...
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/02/pembalap_gresini_racing_alex_marquez.jpg
Alex Marquez Tak Terbebani Status Runner-up, Siap Tantang Gelar Juara MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement