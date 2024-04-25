Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23, Erick Thohir Minta Garuda Muda Tak Buang Kesempatan Main di Olimpiade Paris 2024

DOHA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U-23 untuk memenangkan laga kontra Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab ia tak mau Garuda Muda melewatkan kesempatan emas untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 jika mamu menembus posisi tiga besar di Piala Asia U-23 2024.

Sebelumnya, Erick Thohir menepati janjinya untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap memimpin Timnas Indonesia hingga 2027.

"Ya, saya komitmen. Apalagi dalam kesepakatan terakhir, yakni harus mencapai target 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U-23, coach Shin bisa mencapainya. Jadi kita lanjutkan kerjasama antara PSSI dengan coach Shin," kata Erick Thohir dalam rilis PSSI, Kamis (25/4/2024).

Sementara dalam pertemuan dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir menjelaskan keduanya membahas persiapan Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di babak delapan besar Piala Asia U-23 2024. Selain itu, ia meminta para pemain Timnas Indonesia U-23 tak membuang kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024.

"Kami juga bicara soal kesiapan para pemain dan strategi di perempat final lawan Korsel nanti malam. Ini kesempatan emas untuk lolos Olimpiade. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Peluang tidak datang dua kali," sambung Erick Thohir.