Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korsel di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Korsel di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Korsel di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, klik di sini! Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Kedua pelatih sama-sama menyiapkan tim sebaik mungkin. Sebab, laga ini krusial bagi kedua tim. Dibilang krusial karena tim yang kalah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Tak hanya tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, juga dipastikan gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menang akan membuka jalan ke Olimpiade Paris 2024.

Jika lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu karena tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos ke Piala Dunia-nya level U-23 tersebut.

Kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, pun menatap optimisme laga dini hari nanti. Ia berjuang memenangkan pertandingan demi mendekatkan ke target, yakni lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Semua pemain sudah siap untuk menampilkan yang terbaik, kita akan ikuti instruksi dari pelatih untuk pertandingan nanti. Semoga kita bisa menang, dan lanjut sampai ke target kita yaitu lolos ke Olimpiade Paris 2024,” kata Rizky Ridho dalam konferensi pers jelang laga.

Optimisme serupa disampaikan Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. Meski dihadapkan dengan negara asalnya, Shin Tae-yong, siap mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Korea Selatan U-23.