Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korsel di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |20:55 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Korsel di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Korsel di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Korsel di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di RCTI+, klik di sini! Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Kedua pelatih sama-sama menyiapkan tim sebaik mungkin. Sebab, laga ini krusial bagi kedua tim. Dibilang krusial karena tim yang kalah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Tak hanya tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, juga dipastikan gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menang akan membuka jalan ke Olimpiade Paris 2024.

Jika lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu karena tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos ke Piala Dunia-nya level U-23 tersebut.

Kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, pun menatap optimisme laga dini hari nanti. Ia berjuang memenangkan pertandingan demi mendekatkan ke target, yakni lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Semua pemain sudah siap untuk menampilkan yang terbaik, kita akan ikuti instruksi dari pelatih untuk pertandingan nanti. Semoga kita bisa menang, dan lanjut sampai ke target kita yaitu lolos ke Olimpiade Paris 2024,” kata Rizky Ridho dalam konferensi pers jelang laga.

Optimisme serupa disampaikan Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. Meski dihadapkan dengan negara asalnya, Shin Tae-yong, siap mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Korea Selatan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639783/tren-positif-sepak-bola-putri-solo-pecah-rekor-peserta-2-sekolah-amankan-tahta-juara-vgd.webp
Tren Positif Sepak Bola Putri Solo: Pecah Rekor Peserta, 2 Sekolah Amankan Tahta Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/25/fajar_alfianmuhammad_rian_ardianto.jpg
Pesan Menyentuh Fajar Alfian untuk Rian Ardianto usai Resmi Berpisah setelah 11 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement