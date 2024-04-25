Jadwal Siaran Langsung Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Saksikan Hanya di iNews!

JADWAL siaran langsung Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar, pada Kamis (25/4/2024) pukul 21.00 WIB ini akan disiarkan live di iNews.

Rangkaian pertandingan pada fase grup Piala Asia U-23 2024 selesai digelar. Dari empat grup, delapan tim yang lolos pada perempatfinal akan digelar di empat stadion, tiga di antaranya di Doha, yaitu Stadion Jassim bin Hamad, Stadion Abdullah bin Khalifa, dan Stadion Internasional Khalifa.

Qatar U-23 yang lolos sebagai juara Grup A bersiap habisi Jepang U-23 malam ini di Stadion Jassim bin Hamad. Bekal tuan rumah untuk sampai di babak perempatfinal berkat raihan tujuh poin, usai menang atas Timnas Indonesia U-23 dan Yordania U-23 dan hasil imbang saat melawan Australia U-23.

Sementara itu, Jepang U-23 yang lolos sebagai status runner-up Grup B atas enam poin. Raihan poin itu didapat saat menang atas China U-23 dan Uni Emirat Arab U-23.

Bagi kedua negara, pertemuan pada Piala Asia U-23 2024 merupakan keempat kalinya. Dari tiga pertandingan sebelumnya, tim muda Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-23- selalu mendominasi dengan hasil dua kemenangan yang diraih Jepang dan satu kali imbang.