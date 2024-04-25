Kisah Nathan Tjoe-A-On, Ternyata Kakek Buyutnya Seorang Prajurit yang Gugur saat Perang di Indonesia

KISAH Nathan Tjoe-A-On yang ternyata kakek buyutnya seorang prajurit yang gugur saat perang di Indonesia menarik untuk diulas. Karena sang kakek inilah, Nathan Tjoe-A-On memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan membela Timnas Indonesia.

Nama Nathan Tjoe-A-On menjadi primadona di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya, pemain SC Heerenveen ini membawa Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024.

(Nathan Tjoe siap tempur di perempatfinal Piala Asia U-23 2024)

Selama fase grup, Nathan Tjoe-A-On muncul menjadi pemain yang serbabisa. Di laga perdana melawan Qatar, ia bermain sebagai bek tengah sebelah kiri. Namun, di dua laga yang lain, ia bermain sebagai gelandang bertahan yang sangat mobile mengikuti ke mana pun bola bergerak.

Berkat penampilan apiknya ini, Timnas Indonesia U-23 akhirnya menekuk Timnas Australia U-23 dengan skor 1-0 dan Yordania (4-1). Dua kemenangan ini membuat skuad Garuda Muda finish sebagai runner up di Grup A Piala Asia U-23 2024.

Setelah lolos ke fase gugur, pencinta sepakbola Tanah Air sempat dibuat panik ketika Nathan Tjoe-A-On harus kembali ke SC Heerenveen karena izin tampil yang habis. Hal ini tentu merugikan Timnas Indonesia U-23 yang akan menghadapi Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Beruntungnya, berkat upaya diskusi yang dilakukan PSSI, Nathan Tjoe-A-On diizinkan kembali bergabung bersama Timnas Indonesia U-23 hingga Piala Asia U-23 2024 usai digelar. Hal ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia U-23 yang sangat membutuhkan jasa sang pemain.