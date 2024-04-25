Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Timnas Indonesia U-23 Hasil Didikan Indra Sjafri di SEA Games 2023 Kini Jadi Andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |14:52 WIB
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
8 pemain Timnas Indonesia U-23 hasil didikan Indra Sjafri di SEA Games 2023 kini jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya adalah sang kiper andalan Timnas Indonesia U-23, yakni Ernando Ari.

Ya, Timnas Indonesia U-23 suskes mengukir perjalanan manis sejauh ini di pentas Piala Asia U-23 2024. Meski berstatus debutan di ajang Piala Asia U-23, Timnas Indonesia U-23 bisa langsung mengukir sejarah dengan lolos ke perempatfinal.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tembus perempatfinal usai finis sebagai runner-up di klasemen akhir Grup A. Mereka sukses mengemas 6 poin dari 3 laga yang dijalani, hasil dari mengalahkan Australia 1-0 dan juga membantai Yordania U-23 4-1.

Kesuksesan ini tentu saja berkat peran para pemain hebat yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23. Ternyata, dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23, ada delapan pemain di antaranya yang merupakan hasil didikan Indra Sjafri di SEA Games 2023.

Diketahui, pada gelaran SEA Games 2023, Timnas Indonesia U-23 sendiri sukses mengukir prestasi fantastis. Skuad Garuda Muda berhasil meraih medali emas hingga menghentikan puasa juara 32 tahun lamanya.

Lantas, siapa saja pemain itu? Berikut 8 pemain Timnas Indonesia U-23 hasil didikan Indra Sjafri di SEA Games 2023 kini jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024.

8. Fajar Fathur

Fajar Fatur Rahman

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 hasil didikan Indra Sjafri di SEA Games 2023 kini jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024 adalah Fajar Fathur. Di pentas Piala Asia U-23 2024, dia selalu dimainkan Shin Tae-yong di 3 laga fase grup.

7. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Kemudian, ada nama Witan Sulaeman. Pemain yang satu ini tampil gacor di Piala Asia U-23 2024 dengan sudah membukukan 1 gol dan 1 assist. Golnya yang tercipta di laga kontra Yordania U-23 sendiri banjir pujian karena tercipta secara fantastis.

