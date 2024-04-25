Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Laga ini krusial bagi kedua tim. Sebab, tim yang kalah tak hanya dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, tapi juga otomatis gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, minimal wajib finis di posisi tiga besar Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, tim yang menempati peringkat empat Piala Asia U-23 2024 akan menjalani laga playoff kontra wakil Afrika, Guinea, demi memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024.

Karena itu, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- wajib memenangkan laga malam ini atau dini hari nanti untuk menjaga peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyayangkan bertemunya Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 di Perempatfinal.

Bukan karena takut, tapi Shin Tae-yong tak rela jika salah satu dari Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 absen di Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong awalnya berharap Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 bertemu di final Piala Asia U-23 2024, sehingga keduanya sudah dipastikan lolos Olimpiade Paris 2024 saat bersua di partai puncak.

“Sebenarnya saya ingin bertemu Korea Selatan itu di final. Itu pemikiran saya sebelum lawan kami ditentukan. Saya tidak begitu senang. Ini takdir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk besok,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga.