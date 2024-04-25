Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Rizky Ridho Akui Banyak Belajar dari Sosok Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |09:05 WIB
Piala Asia U-23 2024: Rizky Ridho Akui Banyak Belajar dari Sosok Shin Tae-yong
Rizky Ridho dan Shin Tae-yong di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Rizky Ridho mengakui Shin Tae-yong jadi salah satu sosok yang membuat penampilannya meningkat pesat bersama Timnas Indonesia U-23. Sang pemain merasa pelatih asal Korea Selatan itu membuatnya tangguh di lini pertahanan tim juga percaya diri untuk membantu serangan.

Contohnya, pemain berposisi bek itu mampu terlibat skema serangan saat Timnas Indonesia U-23 saat menang 4-1 melawan Yordania pada laga sebelumnya fase Grup A Piala Asia U-23. Dia pun mencatatkan satu umpan dalam laga itu.

Rizky Ridho mengatakan Shin Tae-yong memang meminta setiap pemain saling bantu membantu dalam menyerang dan bertahan. Hal itu pun kini dia tanamkan saat turun laga bersama Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

"Tentunya ada satu pelajaran di laga sebelumnya (melawan Australia), saya berhenti (tidak bantu serangan saat ada momentum) dan dia [pelatih] marah. Karena itu kemarin habis passing saya bergerak ke depan dan alhamdulillah terbuat assist itu," ucap Rizky Ridho dalam konferensi pers, Rabu (24/4/2024).

Pemain Persija itu mengatakan pola latihan dari Shin Tae-yong memang berat. Akan tetapi, pola itu membuat para pemain berkembang ke arah yang cukup positif yang bagus untuk performa Timnas Indonesia U-23.

"Kerja dari beliau memang disiplin dan sangat baik karena mengubah mental dan fisik," katanya.

Halaman:
1 2
      
