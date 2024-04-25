Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Nathan Tjoe-A-On Kembali Jadi Andalan

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Nama Nathan Tjoe-A-On dipastikan bakal kembali menjadi andalan di lini sentral Garuda Muda.

Sebelumnya, pemain 22 tahun itu sempat dikabarkan bakal absen membela Timnas Indonesia U-23 di babak delapan besar. Nathan Tjoe-A-On harus balik ke Belanda karena izin dari klubnya, SC Heerenveen sudah selesai.

Namun, kabar baik datang jelang pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Nathan Tjoe-A-On diizinkan kembali ke Qatar untuk memperkuat skuad Garuda Muda.

Dengan begitu, pelatih Shin Tae-yong bisa menurunkan skuad terbaiknya pada laga kontra Korea Selatan U-23 nanti. Hampir dipastikan tidak ada perubahan pada line up Timnas Indonesia U-23 dari pertandingan sebelumnya kontra Yordania U-23.

Ernando Ari akan kembali bertugas di bawah mistar gawang. Kiper Persebaya Surabaya itu dilaporkan dalan kondisi baik meski sempat ditarik keluar di babak kedua pada laga kontra Yordania U-23 kemarin.

Kemudian di posisi bek Timnas Indonesia U-23 akan menurunkan Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ketiganya tampil kokoh di lini pertahanan skuad Garuda Muda pada laga sebelumnya.