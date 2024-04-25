Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Kaget hingga Bikin 3 Alasan Kenapa Timnas Indonesia U-23 Menggila di Piala Asia U-23 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |06:32 WIB
Media Malaysia Kaget hingga Bikin 3 Alasan Kenapa Timnas Indonesia U-23 Menggila di Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

PENAMPILAN luar biasa Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala Asia U-23 2024 mendapat sorota dari banyak pihak. Salah satu sorotan datang dari media Malaysia, Semuanya Bola.

Mereka bahkan kaget pasukan Shin Tae-yong bisa lolos dari fase grup di Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, menurut mereka Timnas Indonesia U-23 bukan tim yang bisa diunggulkan untuk lolos dari fase grup pada ajang kali ini.

Media tersebut bahkan membuat salah satu artikel soal tiga alasan yang membuat Timnas Indonesia U-23 bisa menggila di ajang Piala Asia U-23. Pertama, mereka mengatakan faktor pemain muda berpengalaman jadi salah satu kunci sukses Skuad Garuda Muda.

"Shin Tae-yong memanggil sembilan pemain muda yang juga tergabung di timnas senior di beberapa turnamen sebelumnya," tulis Semuanya Bola.

"Sembilan pemain muda itu ialah Rafael Struick, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Justin Hubner, Ivar Jenner, Ernando Ari, serta Hokky Caraka yang sebelum ini bersama timnas senior di ajang Piala Asia 2023," lanjut mereka.

Berikutnya, media tersebut juga menyoroti sosok Shin Tae-yong. Mereka menyebut pelatih asal Korea Selatan itu menjadi salah satu faktor utama meningkatnya permainan Timnas Indonesia U-23.

