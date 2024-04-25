Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Qatar U-23 vs Jepang U-23 dan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |05:58 WIB
JADWAL siaran langsung Piala Asia U-23 2024 hari ini akan dibahas okezone. Sebanyak dua pertandingan babak perempatfinal akan disiarkan secara langsung di RCTI dan iNews TV.

Pertama ada pertandingan babak delapan besar antara Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Jassim bin Hamad, malam nanti pukul 21.00 WIB.

Kemudian pertandingan selanjutnya akan mempertemukan antara Timnas Korea Selatan U-23 menghadapi Timnas Indonesia U-23. Pertandingan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat (26/4/2024) pukul 01.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dengan status runner-up Grup A. Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan U-23 yang berhasil menjadi juara di Grup B.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengakui pertandingan melawan Korea Selatan U-23 menjadi laga yang sulit untuknya. Pertandingan nanti menjadi pengalaman pertama Shin Tae-yong melawan negara sendiri.

Kedua tim dipastikan bakal tampil ngotot sejak awal. Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa melaju ke babak semifinal dan mengamankan satu tempat di Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
