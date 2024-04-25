Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs PSM Makassar: Widodo C Putro Minta Singo Edan Lanjutkan Tren Positif

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:12 WIB
Arema FC vs PSM Makassar: Widodo C Putro Minta Singo Edan Lanjutkan Tren Positif
Pelatih Arema FC, Widodo C Putro (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC berambisi melanjutkan tren positif saat menghadapi PSM Makassar di pekan 33 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut menjadi krusial demi mengemban misi Singo Edan bertahan di kompetisi musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengatakan, kemenangan melawan Borneo FC di pekan 32 lalu sedikit membawa angin segar bagi timnya. Apalagi kemenangan ini juga memberi motivasi langsung ke anak asuhnya, bahwa semua bisa terjadi jika bekerja keras.

"Sebetulnya kita tidak hanya besok pertandingan. Dari awal saya mendapatkan tugas di Arema, saya punya motivasi besar untuk mengantar tim ini dan di setiap pertandingan," kata Widodo Cahyono Putro, sebelum pertandingan

Widodo meminta setiap pemainnya tumbuh motivasi besar jelang laga melawan PSM Makassar. Hal ini penting demi kebangkitan Arema FC lepas dari bayang-bayang degradasi.

"Tentunya motivasi itu saya tanamkan bukan hanya dari saya dan manajemen. Bahkan saya berharap bukan dari luar tetapi dari dalam diri pemain itu sendiri, motivasi itu akan bangkit," kata dia.

Pelatih asal Cilacap ini percaya pemain-pemainnya masih memiliki motivasi tinggi, berkaca pada laga melawan Borneo FC lalu. Makanya ia meminta motivasi itu terus dijaga dalam dua laga terakhir melawan PSM Makassar dan Madura United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639857/apa-benar-10-anggota-exco-setuju-shin-taeyong-kembali-ke-timnas-indonesia-htu.webp
Apa Benar 10 Anggota Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali ke Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadi_kanan_bersama_janice_tjen.jpg
Juara Bareng Janice Tjen di Chennai Open 2025, Aldila Sutjiadi Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement