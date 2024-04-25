Arema FC vs PSM Makassar: Widodo C Putro Minta Singo Edan Lanjutkan Tren Positif

AREMA FC berambisi melanjutkan tren positif saat menghadapi PSM Makassar di pekan 33 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut menjadi krusial demi mengemban misi Singo Edan bertahan di kompetisi musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengatakan, kemenangan melawan Borneo FC di pekan 32 lalu sedikit membawa angin segar bagi timnya. Apalagi kemenangan ini juga memberi motivasi langsung ke anak asuhnya, bahwa semua bisa terjadi jika bekerja keras.

"Sebetulnya kita tidak hanya besok pertandingan. Dari awal saya mendapatkan tugas di Arema, saya punya motivasi besar untuk mengantar tim ini dan di setiap pertandingan," kata Widodo Cahyono Putro, sebelum pertandingan

Widodo meminta setiap pemainnya tumbuh motivasi besar jelang laga melawan PSM Makassar. Hal ini penting demi kebangkitan Arema FC lepas dari bayang-bayang degradasi.

"Tentunya motivasi itu saya tanamkan bukan hanya dari saya dan manajemen. Bahkan saya berharap bukan dari luar tetapi dari dalam diri pemain itu sendiri, motivasi itu akan bangkit," kata dia.

Pelatih asal Cilacap ini percaya pemain-pemainnya masih memiliki motivasi tinggi, berkaca pada laga melawan Borneo FC lalu. Makanya ia meminta motivasi itu terus dijaga dalam dua laga terakhir melawan PSM Makassar dan Madura United.