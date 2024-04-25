Manchester United Kalahkan Sheffield United 4-2, Erik ten Hag Belum Puas dengan Permainan Setan Merah

MANCHESTER - Erik Ten Hag kurang puas meski Manchester United berhasil menang 4-2 atas Sheffield United. Kedua tim saling berhadapan dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Old Trafford, Kamis (25/4/2024).

Meski demikian, sang pelatih tetap senang timnya dapat meraih tiga poin dalam laga tersebut. Oleh dikarenakan, The Red Devils -julukan Manchester United- tidak meraih kemenangan dalam empat laga terakhir.

"Itu adalah pertandingan yang bagus untuk penonton. Banyak hal positif hari ini, untuk bangkit kembali," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Kamis (25/4/2024).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan performa timnya masih belum sesuai harapannya sejauh ini meskipun menang. Pasalnya, dia nilai lini pertahanan Manchester United masih rapuh.

"Langsung saja, juga negatif. Dua gol itu mengganggu saya. Itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa diterima. Kehilangan fokus dan gol kedua adalah tentang ketidakdisiplinan," katanya.

Erik Ten Hag mengatakan tinm asuhannya akan berbenah diri selepas laga tersebut. Oleh dikarenakan, dia nilai pertahanan Manchester United harus lebih tangguh agar tidak mudah dibobol lawan.