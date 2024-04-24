Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Siap Lawan Korea Selatan di AFC U23 Asian Cup Qatar 2024, Tonton di RCTI+

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:37 WIB
Indonesia Siap Lawan Korea Selatan di AFC U23 Asian Cup Qatar 2024, Tonton di RCTI+
Saksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 hanya di RCTI+ (Foto: RCTI+)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan berhadapan dengan timnas Korea Selatan pada babak 8 besar Piala Asia U23 Asian Cup Qatar 2024. Pertandingan ini akan dimulai pada hari Jumat, pukul 00.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Nathan Tjoe-A-On akan kembali memperkuat timnas Indonesia U23 setelah mendapatkan izin dari klubnya Heerenveen.

Pertandingan melawan Korea Selatan dipastikan bukan menjadi laga yang mudah bagi Indonesia, mengingat Korea Selatan merupakan salah satu unggulan di Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia vs Korea Selatan ini dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ hari Kamis, Live dari Pukul 00.00 WIB (kick off).

Timnas Indonesia U-23 jelang laga uji coba

Dapatkan update tentang AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 hanya di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua pertandingan ini dapat di tonton di live streaming di RCTI+.

Aplikasi RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. RCTI+ menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton, di RCTI+ ada fitur berita yang update setiap waktu, fitur musik hingga fitur untuk mendengarkan podcast, ada juga fitur HOT+ yang mewujudkan mimpi menjadi konten kreator. RCTI+ Satu Aplikasi Semua Hiburan.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
