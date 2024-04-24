Indonesia Siap Lawan Korea Selatan di AFC U23 Asian Cup Qatar 2024, Tonton di RCTI+

TIMNAS Indonesia U-23 akan berhadapan dengan timnas Korea Selatan pada babak 8 besar Piala Asia U23 Asian Cup Qatar 2024. Pertandingan ini akan dimulai pada hari Jumat, pukul 00.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Nathan Tjoe-A-On akan kembali memperkuat timnas Indonesia U23 setelah mendapatkan izin dari klubnya Heerenveen.

Pertandingan melawan Korea Selatan dipastikan bukan menjadi laga yang mudah bagi Indonesia, mengingat Korea Selatan merupakan salah satu unggulan di Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia vs Korea Selatan ini dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ hari Kamis, Live dari Pukul 00.00 WIB (kick off).

(Wikanto Arungbudoyo)