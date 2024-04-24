Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Magisnya Stadion Abdullah bin Khalifa yang seperti Kandang Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:40 WIB
Kisah Magisnya Stadion Abdullah bin Khalifa yang seperti Kandang Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Stadion Abdullah bin Khalifa memberi keberuntungan bagi Timnas Indonesia di Piala Asia (Foto: QSL)
A
A
A

KISAH magisnya Stadion Abdullah bin Khalifa yang seperti kandang Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik untuk diulas. Sebab, arena itu bak bertuah buat skuad Garuda.

Hal ini sudah terjadi sejak gelaran Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Tepatnya pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia U-23

Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Timnas Indonesia kala itu sukses menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang yang tercipta di laga ini dicetak oleh kapten Asnawi Mangkualam lewat tendangan 12 pas.

Menariknya, sejak saat itu skuad Garuda seperti memiliki ikatan batin tersendiri dengan Stadion Abdullah bin Khalifa. Bahkan, stadion ini telah seperti kandang kedua anak asuh Shin Tae-yong setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Bagaimana tidak, Stadion Abdullah bin Khalifa ini seperti memiliki magis tersendiri bagi Timnas Indonesia. Terbukti di gelaran Piala Asia U-23 2024 yang tengah berlangsung, Timnas Indonesia U-23 selalu meraih kemenangan setiap kali bertanding di stadion berkapasitas 10 ribu kursi ini.

Pada babak fase grup, Indonesia bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa ini sebanyak dua kali, yakni menghadapi Timnas Australia U-23 pada matchday kedua dan Timnas Yordania U-23 pada matchday ketiga.

Halaman:
1 2
      
