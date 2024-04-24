Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Shin Tae-yong Waspadai Situasi Bola Mati

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:19 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Shin Tae-yong Waspadai Situasi Bola Mati
Timnas Korea Selatan U-23 unggul dalam hal memanfaatkan bola mati (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengaku sudah mengetahui strategi Timnas Korea Selatan U-23. Ia pun mewaspadai taktik set piece atau bola mati untuk laga nanti.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Sementara Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga sulit untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23. Selain belum merasakan kekalahan di fase grup, gawang Korea Selatan juga masih perawan.

Selain itu, Timnas Indonesia U-23 juga harus mewaspadai Lee Young-jun dalam laga nanti. Sebab, penyerang berusia 20 tahun itu sedang menjadi topskor bersama dua pemain Arab Saudi, Abdullah Radif dan Ayman Yahya, yang sama-sama telah mencetak tiga gol.

Shin mengakui Lee adalah salah satu pemain kunci Korea Selatan di Piala Asia U-23 2024. Namun, ia menilai selain sang penyerang, Taegeuk Warriors juga memiliki pemain lainnya yang mempunyai fisik bagus serta tinggi badan dan kekuatan untuk merepotkan Timnas Indonesia U-23.

"Lee Young-jun adalah salah satu pemain kunci tapi tetap ada pemain kunci lain di posisi sayap. Mereka punya fisik yang bagus dengan tinggi dan kekuatannya," kata Shin dalam konferensi pers, Rabu (24/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/lamine_yamal_menjadi_salah_satu_pemain_muda_jebola.jpg
Lamine Yamal Derita Cedera Kronis yang Tak Bisa Disembuhkan, Dokter Peringatkan Barcelona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement