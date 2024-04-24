Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Shin Tae-yong Waspadai Situasi Bola Mati

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengaku sudah mengetahui strategi Timnas Korea Selatan U-23. Ia pun mewaspadai taktik set piece atau bola mati untuk laga nanti.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Sementara Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga sulit untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23. Selain belum merasakan kekalahan di fase grup, gawang Korea Selatan juga masih perawan.

Selain itu, Timnas Indonesia U-23 juga harus mewaspadai Lee Young-jun dalam laga nanti. Sebab, penyerang berusia 20 tahun itu sedang menjadi topskor bersama dua pemain Arab Saudi, Abdullah Radif dan Ayman Yahya, yang sama-sama telah mencetak tiga gol.

Shin mengakui Lee adalah salah satu pemain kunci Korea Selatan di Piala Asia U-23 2024. Namun, ia menilai selain sang penyerang, Taegeuk Warriors juga memiliki pemain lainnya yang mempunyai fisik bagus serta tinggi badan dan kekuatan untuk merepotkan Timnas Indonesia U-23.

"Lee Young-jun adalah salah satu pemain kunci tapi tetap ada pemain kunci lain di posisi sayap. Mereka punya fisik yang bagus dengan tinggi dan kekuatannya," kata Shin dalam konferensi pers, Rabu (24/4/2024).