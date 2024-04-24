Shin Tae-yong Sayangkan Timnas Indonesia U-23 Harus Jumpa Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Inginnya Ketemu di Final Biar Sama-Sama ke Olimpiade

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tampak masih cukup menyayangkan timnya harus berjumpa Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, Shin Tae-yong sebenarnya lebih ingin melawan Timnas Jepang U-23 di perempatfinal.

Ya, Timnas Indonesia U-23 sudah dipastikan akan melawan Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal. Adapun laga tersebut nantinya akan berlangsung Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23 melangkahkan kaki lebih dulu ke perempatfinal usai menyegel status runner up Grup A. Saat itu, ada dua kemungkinan lawan yang dihadapi Pratama Arhan cs, yakni Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 yang berebut tempat pertama di Grup B.

Namun pada akhirnya, Korea Selatan U-23 berhasil keluar sebagai juara Grup B. Kepastian itu didapat usai Timnas Korea Selatan U-23 sukses mengalahkan Jepang U-23 dengan skor tipis 1-0 pada Senin 22 April 2024.

Padahal, Shin Tae-yong mengidamkan Timnas Indonesia U-23 melawan Jepang U-23 ketimbang harus bersua negaranya sendiri di babak perempafinal. Bukan maksud Shin Tae-yong ciut untuk melawan mantan timnya.

BACA JUGA: Candaan Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Ingin Ajak Jay Idzes Jadi Mualaf

Shin Tae-yong sejatinya berharap bertemu Korea Selatan U-23 di partai final. Sebab, dia ingin Timnas Indonesia U-23 merayakan kesuksesan mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 bersama dengan skuad muda Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan.

“Ya seperti yang sudah saya katakan ke media Korea, jujur ingin ketemunya Jepang,” kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).

“Karena ingin ketemu Korea di final biar bisa lolos sama-sama ke Olimpiade dan bisa bersenang-senang,” sambung dia.