HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Candaan Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Ingin Ajak Jay Idzes Jadi Mualaf

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:59 WIB
Candaan Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Ingin Ajak Jay Idzes Jadi Mualaf
Ragnar Oratmangoen (11) ingin ajak Jay Idzes (4) jadi mualaf. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, melempar candaan ke rekannya di skuad Garuda, Jay Idzes. Efek memiliki hubungan yang dekat, Ragnar Oratmangoen berkelakar ingin mengajak Jay Idzes menjadi mualaf.

Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes pernah membela klub yang sama, yakni Go Ahead Eagles. Keduanya bahu-membahu di Go Ahead Eagles yang mentas di Liga Belanda 2021-2022.

Jay Idzes saat membela Go Ahead Eagles

(Jay Idzes saat membela Go Ahead Eagles)

Semusim bekerja sama, Ragnar Oratmangoen memutuskan hengkang ke FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2022. Sementara Jay Idzes, menunggu hingga musim panas 2023 untuk angkat kaki dari Go Ahead Eagles dan hengkang ke klub Serie B, Venezia.

Setelah tidak satu tim hampir dua tahun lamanya, Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen dipersatukan kembali di Timnas Indonesia. Kehadiran keduanya terbukti sukses mendongrak performa Timnas Indonesia.

Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen masing-masing mencetak satu gol saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, tepatnya di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 26 Maret 2024.

Karena hubungan yang sangat dekat inilah, Ragnar Oratmangoen berani bercanda ingin mengajak Jay Idzes memeluk agama Islam. Candaan ini muncul karena YouTuber asal Indonesia yang biasa mewawancarai Pemain keturunan, Yussa Nugraha, bertanya kepada Ragnar Oratmangoen soal agama Jay Idzes.

