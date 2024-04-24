Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahas Insiden Pelemparan Telur, Jelang Duel Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:29 WIB
Shin Tae-yong Bahas Insiden Pelemparan Telur, Jelang Duel Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bahas insiden pelemparan telur yang dialaminya kala melatih Timnas Korea Selatan dulu. Hal ini dibahas jelang duel Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Laga ini seakan menjadi ajang reuni bagi Shin Tae-yong dengan mantan anak asuhnya.

Shin Tae-yong

Seperti diketahui, selama karier kepelatihannya, Shin Tae-yong dua kali melatih tim nasional, yakni Korea Selatan dan Indonesia. Laga Timnas Indonesia U-23 versus Korea Selatan U-23 seakan membuat Shin Tae-yong teringat kembali soal insiden pelemparan telur. Hal itu terjadi kala dirinya masih menjabat sebagai pelatih Timnas Korea Selatan.

Peristiwa itu terjadi ketika Shin Tae-yong dan anak asuhnya tiba di Bandara Incheon usai tersingkir dari Piala Dunia 2018 Rusia. Para fans geram karena negaranya tidak lolos grup kendati sukses mengalahkan Jerman.

Mungkin ada yang berspekulasi kalau laga Timnas Indonesia U-23 versus Korea Selatan U-23 akan dijadikan ajang pembuktian diri Shin Tae-yong setelah perlakuan pahit yang didapatnya dari fans Korsel. Tapi nyatanya, juru taktik berusia 53 tahun itu mengaku sama sekali tidak ada niatan untuk menjadikan ajang tersebut sebagai pembuktian diri.

Halaman:
1 2
      
