HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Everton vs Liverpool, Sean Dyche Sesumbar Tahu Taktik Ampuh Tumbangkan The Reds

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |22:23 WIB
Jelang Everton vs Liverpool, Sean Dyche Sesumbar Tahu Taktik Ampuh Tumbangkan <i>The Reds</i>
Pelatih Everton, Sean Dyche. (Foto: Reuters)
A
A
A

MERSEYSIDE – Pelatih Everton, Sean Dyche, optimis menatap laga melawan Liverpool di laga tunda pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024, Kamis 25 April 2024 pukul 02.00 WIB. Pasalnya Dyche sesumbar telah memiliki taktik ampuh untuk menumbangkan The Reds –julukan Liverpool– di markas Everton nanti.

Ya, Everton akan menyambut Liverpool dalam pertandingan bertajuk ‘Derby Merseyside’ di Goodison Park, Merseyside, Inggris. Dyche menganggap pertandingan itu sangat krusial untuk mendongkrak posisi The Toffees -julukan Everton- di klasemen sementara.

Pelatih asli Inggris itu membocorkan sedikit taktik yang akan digunakannya dalam Derby Merseyside. Dia menuturkan, Dominic Calvert-Lewin dan kolega harus memenangkan pertarungan individu melawan para pemain Liverpool.

Namun begitu, Dyche juga meminta para pemainnya tetap mengembangkan permainan kolektif.

Sean Dyche

“Itu istilah kuno, tapi menangkan sundulan Anda, menangkan tekel Anda, dan menangkan adu cepat Anda. Itu untuk setiap posisi. Anda dapat memenangkan pertempuran dengan cara yang berbeda,” kata Dyche dilansir dari situs resmi Everton, Rabu (24/4/2024).

“Jika Anda seorang penyerang tengah, Anda mungkin memenangkannya dengan kepintaran Anda, bukan fisik Anda. Jadi, Anda tahu ada berbagai cara untuk memenangkan pertempuran Anda,” tambahnya,

Halaman:
1 2
      
