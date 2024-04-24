Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Everton vs Liverpool: Jurgen Klopp Tak Peduli Rekor Mentereng The Reds di Derby Merseyside

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:05 WIB
Everton vs Liverpool: Jurgen Klopp Tak Peduli Rekor Mentereng <i>The Reds</i> di <i>Derby Merseyside</i>
Jurgen Klopp mengawasi anak asuhnya berlatih jelang pertandingan (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tidak peduli dengan rekor mentereng anak asuhnya di Derby Merseyside melawan Everton. Ia berharap The Reds siap menghadapi sang rival sekota.

Laga tunda pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024 itu akan berlangsung di Stadion Goodison Park, Liverpool, Inggris, Kamis 25 April pukul 02.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi terakhir kalinya Klopp mengawal Liverpool di Derby Merseyside.

Liverpool vs Everton

Diketahui, Klopp sudah memutuskan akan berpisah dengan Liverpool pada akhir musim ini. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya diberitakan ingin rehat sejenak dari dunia kepelatihan sepakbola.

Pada derby terakhirnya ini, Klopp berpeluang melanjutkan catatan manis melawan Everton. Menurut Transfermarkt, Liverpool tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan dengan rincian 11 kemenangan dan enam kali imbang sejak 2016.

Satu-satunya kekalahan Liverpool asuhan Klopp yakni saat Everton dilatih Carlo Ancelotti. Saat itu, The Reds harus mengakui kekuatan The Toffees 0-2 di Stadion Anfield pada 20 Februari 2021.

Meski begitu, Klopp tidak terlalu peduli dengan catatan manis kontra Everton. Mantan juru taktik Borussia Dortmund itu menegaskan pertandingan mendatang sangat penting bagi Mohamed Salah dan kolega.

Halaman:
1 2
      
